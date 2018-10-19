"По-моему, вы его довели до оргазма": Глюкоза озадачила Сеть фото с мужчиной

Глюкоза поделилась неоднозначным фото / instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) поделилась с фанатами неоднозначным снимком с певцом и актером Романом Каграмановым.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, на нем она запечатлена с Романом, который близко прижался к Глюкозе.

"Не торт", - подписала фото певица.

Подписчики заметили, что у Романа блаженное выражение лица, и он "кайфанул" от прикосновения певицы.

"Боже! Он сейчас по Вашей ладошке растечется", "По-моему, вы его довели до оргазма", "Кайфанул от ее ласки", "Припал к Натусе", - заметили юзеры.

Ранее Глюкоза похвасталась "зимним" фото.