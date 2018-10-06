"Две белоснежки": Глюкоза похвасталась "зимним" фото

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) показала "зимний" снимок / instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) опубликовала фотографию, на которой запечатлена в белом теплом свитере и с белой собакой.

"Зимний" снимок артистка разместила на своей странице в Instagram, за 16 часов он собрал более 74 тысяч лайков.

"Зима приближается... Вы готовы?", — подписала фото исполнительница.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Две белоснежки)", — написал sadov_eduard. "Восхитительная пара!!!", — считает aleksandrpilikov. "Ох, снежок... крупненький:)", — поделилась мнением daianacool111.

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) показала "зимний" снимок / instagram.com/chistyakova_ionova

Ранее сообщалось, что Наталья Чистякова-Ионова в соцсети поделилась с фанатами снимком с новой фотосессии, на нем она запечатлена на фоне пустыни в короткой белой юбке и серебристой кофте.