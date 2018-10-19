Знаменитый композитор Добрынин попал в больницу с инсультом - СМИ

Вячеслав Добрынин / Фейсбук В.Добрынина

Знаменитый российский певец и композитор Вячеслав Добрынин был срочно госпитализирован.

Информацию об этом подтвердил агентству "Москва" директор композитора Сергей Карпов.

"Вячеслав Григорьевич сейчас находится в больнице", — сообщил он, однако причину госпитализации не уточнил.

При этом Карпов опроверг ранее появившуюся информацию о намерении Добрынина завершить карьеру.

"Он устал, всё понятно, но это человек, который без сцены не сможет жить, не проживет ни дня. Не из-за денег, а из-за общения с людьми", — добавил он.

Отметим, что по сообщению Telegram-канала "Мутко против", у Добрынина случился инсульт и после этого он был экстренно госпитализирован.

Также сообщается, что композитор находится в тяжелом состоянии, левая часть тела Добрынина практически парализована.

Вячеслав Добрынин родился в 1946 году. Написал в общей сложности около тысячи песен, в том числе является автором композиции "Прощай", "Синий туман", "Не сыпь мне соль на рану".

Напомним, ранее сообщалось о том, что музыканты российской группы "Пикник" после ДТП попали в больницу.