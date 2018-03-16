Медики рассказали о состоянии музыкантов группы "Пикник" после масштабного ДТП

Музыканты российской группы "Пикник" вследствие дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Услуги реанимации пострадавшим не потребовались. Об этом сообщила РИА Новости главврач Гусь-Хрустальной городской больницы Ольга Добрынина.

"Состояние их (музыкантов – ред.) средней степени тяжести на сегодняшний момент. Они находятся не в реанимации, они находятся в травмотделении", — сказала собеседница.

По словам медика, один участник группы "Пикник" отправлен на амбулаторное лечение. Пять человек остаются в больнице и говорить об их выписке рано.

По словам Добрыниной, рассказать о характере травм музыкантов журналистам она не может.

"Кроме того, музыканты не дали согласие давать подробную информацию про состояние их здоровья", — подчеркнула Добрынина.

Известно, что рокеры уже отменили ближайший запланированный концерт в Рязани.

Напомним, участники российской рок-группы "Пикник" попали в ДТП по пути из Владимира в Рязань. По предварительной информации правоохранительных органов, водитель автомобиля Honda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями "КамАЗ" и Volkswagen. В результате ДТП пострадали семь человек: водители двух легковых автомобилей, а также пятеро пассажиров Volkswagen.