"Голос как у Джигурды": Лолиту без макияжа приняли за трансвестита

Лолиту раскритиковали за внешний вид / Фото: teleprogramma.pro

Известная поп-певица Лолита Милявская вызвала жаркие споры из-за своего внешнего вида и голоса.

На своей странице в Instagram артистка поделилась видео, на котором она рассказывает о поездке на автобусе из Таллина в Ригу.

"Путевые заметки", - подписала ролик артистка.

Кто-то из подписчиков Лолиты принял ее за трансвестита из-за низкого голоса "как у Джигурды".

"У вас голос чуть-чуть на голос Джигурды похож", "Голос как у Джигурды", "Конечно, наше уважение к Лоле не уменьшится, но зачем нам показывать неумытое, опухшее лицо?", "Без макияжа вы прекрасны", "Трансвестит?", "Какая страшная!", - писали юзеры.

Ранее Лолита напала на Андрея Малахова.