"Дикая кошка": Настя Каменских похвасталась стильным осенним образом

Артистка выровняла свои кудрявые волосы.
Известная украинская певица Настя Каменских покрасовалась в стильном наряде.
На своей странице в Instagram артистка показала фото, на которых она запечатлена в пуховике с леопардовым принтом, черных штанах с лампасами и черным рюкзаком. Свои привычные кудри артистка выпрямила, и сделала небрежные волны.
Поклонники артистки стали сравнивать ее с кошкой, другим же понравилась ее прическа.
"Кошечка", "Леопардовая прелесть", "Дикая кошка", "Настя, у Вас волосы шикарные!", - писали юзеры.
Ранее Настя Каменских удивила фанатов новым образом.