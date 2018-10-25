"Дикая кошка": Настя Каменских похвасталась стильным осенним образом

Настя Каменских покорила фанатов осенним образом / instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских покрасовалась в стильном наряде.

На своей странице в Instagram артистка показала фото, на которых она запечатлена в пуховике с леопардовым принтом, черных штанах с лампасами и черным рюкзаком. Свои привычные кудри артистка выпрямила, и сделала небрежные волны.

Поклонники артистки стали сравнивать ее с кошкой, другим же понравилась ее прическа.

"Кошечка", "Леопардовая прелесть", "Дикая кошка", "Настя, у Вас волосы шикарные!", - писали юзеры.

Ранее Настя Каменских удивила фанатов новым образом.