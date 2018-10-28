Известного российского рэпера Гуфа избили в Москве

Алексей "Гуф" Долматов/ Infox

Известного рэп-исполнителя Гуфа (настоящее имя − Алексей Долматов) избили в одном из московских ночных клубов.

Соответствующее сообщение опубликовали российские СМИ. По их данным, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, с 27 на 28 октября.

Также известно, Гуф отправился в больницу, где снял побои, а затем написал на своих обидчиков заявление в полицию. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего

Напомним, ранее сообщалось о том, что Гуф закрутил роман с солисткой российской поп-группы Кэти Топурией.