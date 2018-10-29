Виноваты врачи: друг солиста группы "Нэнси" рассказал подробности внезапной кончины певца

Сергей Бондаренко умер от внезапно развившейся болезни / facebook.com/sergey.nensi

Алексей Горбашов, который был близким другом внезапно умершего солиста группы "Нэнси" Сергея Бондаренко рассказал о последних днях жизни певца.

Горбашов считает, что в смерти его друга виноваты врачи – Бондаренко обнаружил шишку на спине, перенес операцию, но в организме развилась инфекция, передает "СтарХит".

"Умирать Сережа не собирался. Да, у него были какие-то проблемы со здоровьем, но не настолько, чтоб умирать в 31 год. Толик и Лена сами не поняли, что с ним произошло. По их словам, у него какая-то шишка вылезла на спине. В больнице ее вырезали. Но, согласитесь, от этого люди не умирают. Судя по всему, в организме развилась какая-то инфекция. После операции Сереже стало только хуже. Его увезли в реанимацию. Подключили к аппарату искусственного дыхания, а через два дня, 18 октября он умер", — рассказал Горбашов.

Напомним, Анатолий Бондаренко написал, что его сын Сергей умер рано утром 18 октября. Позже гитарист "Нэнси" Алексей Цыплаков рассказал, что солист группы скончался в больнице в результате внезапно развившейся болезни.

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