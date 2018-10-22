В Киеве попрощались с солистом группы "Нэнси": опубликованы фото

В Киеве предали земле солиста легендарной группы "Нэнси" Сергея Бондаренко.

"Последний путь, последняя дорога... Сережа уезжает в небо навсегда. Сегодня мы простились с ним. И в небе новая зажглась звезда", - написал в Instagram отец исполнителя Анатолий Бондаренко.

Отец ушедшего из жизни исполнителя опубликовал в своем блоге несколько снимков. Среди них – гроб с телом сына. А также щемящая фотография собаки с трагичным взглядом, которая уже не должется своего хозяина.

"До этого момента, сутки он был агрессивным и даже на меня кидался... Бедный Никуся! На каждый шум мчался к двери встречать Сережу! А тут он все понял и осознал...", - написал отец в порыве горя.

Напомним, Анатолий Бондаренко написал, что его сын Сергей умер рано утром 18 октября. Позже гитарист "Нэнси" Алексей Цыплаков рассказал, что солист группы скончался в больнице в результате внезапно развившейся болезни.