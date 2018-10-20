Названы дата и место похорон солиста группы "Нэнси"

Сергея Бондаренко похоронят в субботу в Киеве / facebook.com/sergey.nensi

Сына основателя известной группы "Нэнси" Анатолия Бондаренко — 31-летнего солиста коллектива Сергея Бондаренко похоронят в Киеве.

Похороны пройдут в субботу, 20 октября, написал продюсер Алексей Горбашов на своей странице в Facebook.

"… не стало Сергея Бондаренко. Не хватает слов, чтобы выразить боль от потери. Мы знали его с детства...", — отметил автор.

По его словам, певца невозможно было не любить. "Сергей был невероятно светлым и позитивным, он был и останется для нас навсегда родным и близким человеком" — добавил Горбашов.

Напомним, Анатолий Бондаренко написал, что его сын Сергей умер рано утром 18 октября. Позже гитарист "Нэнси" Алексей Цыплаков рассказал, что солист группы скончался в больнице в результате внезапно развившейся болезни.