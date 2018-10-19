"Как это горе пережить?": отец солиста группы "Нэнси" в стихах высказался о смерти сына

Основатель группы поблагодарил всех неравнодушных за поддержку после кончины Сергея Бондаренко.
Основатель группы "Нэнси" Анатолий Бондаренко в стихотворной форме прокомментировал смерть своего сына и солиста коллектива — 31-летнего Сергея Бондаренко.
Бондаренко-старший поблагодарил всех неравнодушных за поддержку, говорится на его странице в Instagram.
Предлагаем Вашему вниманию стих, посвященный смерти солиста группы "Нэнси":
"Как это горе пережить?
И научиться, снова, улыбаться!
Ушел мой сын, ушел наш друг,
сказав нам всем — счастливо оставаться!!!".
Напомним, Анатолий Бондаренко написал, что его сын Сергей умер рано утром 18 октября. Позже гитарист "Нэнси" Алексей Цыплаков рассказал, что солист группы скончался в больнице в результате внезапно развившейся болезни.