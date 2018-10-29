Сотрясение мозга, сломанные ребра: стали известны подробности избиения рэпера Гуфа

В результате избиения Алексей Долматов (Гуф) получил сотрясение мозга, сообщил его адвокат / Instagram Гуфа

Российского рэпера Алексея Долматова (псевдоним Гуф) избили в столице РФ Москве в клубе "Бункер", в результате нападения артист получил сотрясение мозга, у него сломаны два ребра.

Исполнителя пригласили в заведение под видом организации выступления, отвели в отдельное помещение, выставили вооруженную охрану и жестоко избили, рассказал его адвокат Сергей Жорин ТАСС.

По словам собеседника агентства, после нападения рэпер обнаружил пропажу крупной суммы денег, которая находилась при нем.

"Сейчас важно установить личность нападавших, а также получить видео с камер наблюдения внутри клуба и видео с камер уличного наблюдения", — добавил юрист.

Ранее сообщалось, что Алексея Долматова избили в Москве в ночь с 27 на 28 октября, пострадавший отправился в больницу, снял побои, а потом написал на своих обидчиков заявление в полицию.