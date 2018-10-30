"Очень идет, невероятно": Даша Астафьева сменила имидж

Певица стала огненно-рыжей красоткой.
Популярная украинская певица Даша Астафьева сменила имидж.
В Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором она запечатлена с новым цветом волос (судя по фото, на певице парик), и ярким макияжем.
Подписчики сравнили ее с певицей Славой Каминской, и отметили, что Астафьевой очень идет рыжий цвет.
"Рыжий очень идет, невероятно...", "Очень красиво! Вы в любом образе супер!", "Осталось только заменить Роксолану "Великолепный век", "Тут похожа на Славу из "НеАнгелов", - расхваливали поклонники.
Ранее Даша Астафьева и группа Mozgi снялись в жуткой фотосессии.