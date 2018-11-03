В Нью-Йорке полиция арестовала известного голливудского актера

Болдуин арестован из-за драки / Reuters

В престижном ньо-йоркском районе Манхэттен 2 ноября на парковке возле собственного дома был арестован популярный голливудский актер Алек Болдуин.

Как сообщает издание CNN со ссылкой на полицию Нью-Йорка, инцидент на парковке в Гринвич-Виллидж, где Болдуин сейчас проживает с женой и четырьмя маленькими детьми.

"Актер Алек Болдуин был арестован в пятницу за нападение, связанное со спором за место для парковки", - говорится в сообщении стражей порядка.

Происшествие произошло, когда Болдуин подъехал на автомобиле к своему дому, где вступил в конфликт с мужчиной из-за места на парковке. Начался спор со словесной перепалки, а закончился масштабной дракой.

Полиция увезла Болдуина в участок, где его допрашивают. Вероятно, ему предъявят обвинение в нападении на человека.

Напомним, недавно Болдуин стал отцом в пятый раз. Вместе с женой Хиллари он уже воспитывал троих детей - дочь Кармен Габриэлу и сыновей Рафаэля и Леонардо. Кроме того, у актера есть старшая дочь Айрленд от первого брака с Ким Бессинджер.