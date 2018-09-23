В Киеве голливудский актер стал профессором университета

Известный голливудский актер Стивен Болдуин получил ученую степень профессора в Киевском университете культуры.

Как сообщает Укринформ, награждение американца состоялось в Киеве.

Болдуин встретился со студентами университета и посоветовал молодым талантам не бояться интерпретировать свои идеи.

"Не создавайте фильмы об уже давно всем известных идеях. Но создавайте фильмы про прекрасных людей, которые творят эти идеи. Создавайте фильмы о больших ценностных идеях", - рассказал актер на встрече со студентами.

Болдуин добавил, что в 2020 году планирует снять фильм в Украине, в котором после прохождения кастинга смогут принять участие студенты вуза.

Актер подчеркнул, что важно не бояться экспериментировать, снимая кино, даже если оно записано на камеру мобильного телефона.

Как ранее сообщалось, Хейли Болдуин, младшая дочь Стивена Болдуина, вышла замуж за известного канадского певца Джастина Бибера.