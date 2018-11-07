"Чем пахнет?": Анастасия Волочкова показала романтический вечер с мужской ногой

Балерина не хочет раскрывать личность возлюбленного.
Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась фото с романтического вечера с возлюбленным, личность которого она держит в тайне.
Артистка опубликовала на своей странице в Instagram серию фото, на которых она сидит на стуле, покуривая кальян, и держа у лица мужскую ногу.
"Романтический домашний вечер у костра", - подписала кадры балерина.
Подписчики осудили Волочкову за странные фото, и поинтересовались, чем же пахнут носки ее любимого.
"Чем пахнет?", "Великолепно! Насосья Шпагатовна, помните его мотню и прильните щекой - так вы продемонстрируете всю полноту ваших чувств", "Все в рот тащит", "Фото называется: "В рот мне ноги", "Настя, особенно шикарное фото с мужским носком", - смеялись юзеры.
Сама же Волочкова не смолчала, и ответила недоброжелателям.
"Пахнет тем, чем у вас не пахнет! Любовью! А у вас воняет ваш язык. Чужие ноги у вас. А ноги моего любимого – это мои любимые ножки", - написала балерина.
Ранее Анастасия Волочкова разозлила Сеть голыми фото из бани.