"Чем пахнет?": Анастасия Волочкова показала романтический вечер с мужской ногой

Анастасия Волочкова не раскрывает имя возлюбленного / instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась фото с романтического вечера с возлюбленным, личность которого она держит в тайне.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram серию фото, на которых она сидит на стуле, покуривая кальян, и держа у лица мужскую ногу.

"Романтический домашний вечер у костра", - подписала кадры балерина.

Подписчики осудили Волочкову за странные фото, и поинтересовались, чем же пахнут носки ее любимого.

"Чем пахнет?", "Великолепно! Насосья Шпагатовна, помните его мотню и прильните щекой - так вы продемонстрируете всю полноту ваших чувств", "Все в рот тащит", "Фото называется: "В рот мне ноги", "Настя, особенно шикарное фото с мужским носком", - смеялись юзеры.

Сама же Волочкова не смолчала, и ответила недоброжелателям.

"Пахнет тем, чем у вас не пахнет! Любовью! А у вас воняет ваш язык. Чужие ноги у вас. А ноги моего любимого – это мои любимые ножки", - написала балерина.

Ранее Анастасия Волочкова разозлила Сеть голыми фото из бани.