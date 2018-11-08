В новом клипе The Beatles "Назад в СССР" показали Красную площадь и медведей

The Beatles возрождают свое творчество / Фото: скриншот из видео

Легендарная британская рок-группа The Beatles к 50-летию White Album выпустила клип под названием "Назад в СССР".

Видео на песню Back in the U.S.S.R опубликовано на официальном YouTube-канале коллектива.

Для создания ролика авторы использовали кадры советской хроники. Сюжет повествует о гастролях The Beatles, которые в свое время так и не состоялись.

В клипе показан якобы приезд ливерпульской четверки в Москву. На кадрах присутствуют сталинские высотки, Красная площадь, медведи, балет и даже советские ракеты.

Напомним, The Beatles намерены перевыпустить White Album, в него войдет три десятка композиций в современной аранжировке. Презентация запланирована на 9 ноября.