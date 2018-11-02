The Beatles выпустили клип на песню 50-летней давности

Песни The Beatles получат современную аранжировку / Фото: Wikimedia Commons

Легендарная британская группа The Beatles выпустила клип на песню Glass Onion ("Стеклянная луковица") из альбома White Album ("Белый альбом"), который увидел свет 50 лет назад.

Над роликом работали участник The Beatkes Пол Маккартни и один из основателей художественного направления поп-арт британский художник Ричард Гамильтон. Полная версия клипа доступна только в Apple Music.

Авторы намерены перевыпустить White Album, в него войдет три десятка композиций в современной аранжировке. Презентация запланирована на 9 ноября. Для The Beatles это издание станет юбилейным.

Напомним, жена известного британского певца и фронтмена The Beatles Джона Леннона, японская певица и художница Йоко Оно выпустила кавер-версию легендарной песни Imagine.