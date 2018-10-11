Жена Леннона записала кавер на его знаменитую песню Imagine

11 октября 2018, 00:41

Супруга исполнителя включила композицию в свой новый альбом.

Йоко Оно
Йоко Оно дала новую жизнь легендарной песне Леннона / Фото: Everything But The House

Жена известного британского певца Дона Леннона, японская певица и художница Йоко Оно выпустила кавер-версию легендарной песни Imagine.

В ролике демонстрируются облака, между которыми можно прочесть строки из композиции. Видео опубликовано на YouTube-канале артистки.

Оно включила композицию в свой новый альбом Warzone, который намерена представить 19 октября. Пластинка включает 13 ремейков старых композиций исполнительницы.

Супруга Леннона призналась, что переживала из-за возможной критики кавер-версии. Однако заявила, что не сомневается: мужу работа пришлась бы по вкусу.

Певица рассказала, что часто вспоминает, как 47 лет назад они с Ленноном записывали Imagine.

"Когда мы завершили создание песни, то мы просто посмотрели друг на друга и сказали: "Неужели мы это сделали?" – сказала Оно.

Ранее жену Леннона признали соавтором песни Imagine, поскольку певец часто вспоминал, что его вдохновила на создание композиции именно Оно.

Напомним, известный американский режиссер Майкл Де Лука сообщил о своем намерении снять художественный фильм, который будет посвящен любви между участником легендарной британской группы The Beatles Джоном Ленноном и его женой, японской художницей Йоко Оно.

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