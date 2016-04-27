В Сети появилось неизвестное видео The Beatles

В интернете опубликовано неизвестное ранее видео с участием группы The Beatles.

Об этом пишет РИА Новости.

Ролик появился на YouTube-канале Австралийского национального архива фото- и видеодокументов (National Film and Sound Archive).

Согласно комментарию к видеозаписи, она была сделана 1 ноября 1965 года в гримерке во время подготовки музыкантов к съемке программы The Music of Lennon & McCartney.

Видео записано без звуковой дорожки, поэтому, о чем говорят участники британской группы, неизвестно.

"Я была в гримерной комнате. Мы пили шампанское. В любом случае, я не знаю, был ли это Джон или Ринго, но кто-то из них взял у меня камеру со словами, что я неправильно ее использую, и начали ее трясти и переворачивать верх ногами. Было здорово. Я имею в виду, что они были приятными людьми. Они действительно были приятными", пояснила австралийская танцовщица Дон Суэйн, которая и сделала запись.

Напомним, британия признала культурным наследием пешеходный переход с пластинки Битлз.