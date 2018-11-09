Соблазнительные "ангелы" и бра за миллион долларов: в Нью-Йорке прошло Victoria's Secret Fashion Show-2018

9 ноября 2018, 09:57

После Парижа и Шанхая шоу вернулось в Нью-Йорк, где и начиналось, - Lexington Avenue Armory.

Victoria's Secret Fashion Show
Victoria's Secret Fashion Show отгремело в Нью-Йорке / Reuters

В Нью-Йорке отгремел грандиозный показ бельевой марки Victoria's Secret Fashion Show-2018.

На подиум в соблазнительных нарядах вышли модели и "ангелы", среди которых как известные манекенщицы Белла и Джиджи Хадид, Адриана Лима, Кендал Дженнер, Кэндис Свейнпол, так и новички – Винни Харлоу, Сэди Ньюман и Ясмин Вейналдум.

Модели презентовали новую коллаборацию бренда Victoria's Secret с дизайнером греческого происхождения Мэри Катранзу.

Victoria's Secret Fashion Show
Джиджи Хадид / Reuters

За музыкальное сопровождение шоу отвечали рекордное количество исполнителей: Рита Ора, Биби Рекса, Холзи, The Chainsmokers, Шон Мендес, Кэлси Баллерини и The Struts.

В этом году удостоилась чести представить новый Fantasy Bra - бюстгальтер, созданный при участии дома Swarovski, стоимостью миллион долларов Эльза Хоск. Бра украшен 2 100 искусственными бриллиантами и топазом. Общий вес камней составляет 71 карат.

Victoria's Secret Fashion Show
Эльза Хоск в Fantasy Bra / Reuters

На свой последний показ в качестве "ангела" вышла 37-летняя бразильянка Адриана Лима – модель на протяжении 18 лет выходила на подиум шоу, пропустив только одно из них в связи с беременностью.

Victoria's Secret Fashion Show
Адриана Лима попрощалась с шоу / Reuters

Отметим, что смонтированная телеверсия будет доступна на официальном сайте бренда лишь 2 декабря.

  • Victoria's Secret Fashion Show Reuters
  • Victoria's Secret Fashion Show Reuters
  • Victoria's Secret Fashion Show Reuters
  • Victoria's Secret Fashion Show Reuters
  • Victoria's Secret Fashion Show Reuters
  • Victoria's Secret Fashion Show Reuters
  • Victoria's Secret Fashion Show Reuters
  • Victoria's Secret Fashion Show Reuters
  • Victoria's Secret Fashion Show Reuters
  • Victoria's Secret Fashion Show Reuters
  • Victoria's Secret Fashion Show Reuters
  • Victoria's Secret Fashion Show Reuters
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Victoria's Secret
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