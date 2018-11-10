Волочкова упала на сцене: опубликовано видео

Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова упала на сцене во время основой концертной программы в Красногорске.

Видео своего падения танцовщица опубликовала в Instagram.

По словам Волочковой, она спешила за букетом белых роз, который протягивала ей поклонница, и не смогла удержать равновесие.

"Без приключений, видимо, у меня не бывает... Вот и вчера на концерте произошло непредвиденное. Моя любовь к цветам и внимание к людям сыграли свое", - написала Волочкова.

Ранее Волочкова сообщила, что после того, как ее отец Юрий Волочков пережил инсульт, она отправила в пансионат для престарелых под Санкт-Петербургом.