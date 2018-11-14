"Я пытаюсь быть нормальной": Анна Седокова заинтриговала фанатов посланием

14 ноября 2018, 16:31

Артистка поделилась снимком в бикини.

Анна Седокова
Анна Седокова поделилась фото в бикини / https://www.instagram.com/annasedokova/?utm_source=ig_embed

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова заинтриговала фанатов странным заявлением.

На своей странице в Insragram артистка поделилась снимком, на котором она позирует на пляже лежа на песке в бикини с бокалом в руке.

"Если бы вы знали, как мне часто бывает скучно. Так хочется, чтобы меня удивили. Кажется, я уже все это видела, все знаю. Кажется, я точно знаю как, зачем и сколько. Парни поумнее играют в игру на долгую. Вот берут и бьют по эго. Знают, как я возбуждаюсь, но как-то тоже не сильно работает. Я правда пытаюсь быть нормальной, но как-то не очень выходит Так выпьем же за это", - написала артистка.

Певица отключила возможность комментировать фото, но меньше чем за сутки ее подписчики оценили снимок в более чем 80 тысяч лайков.

Ранее Анна Седокова засветила голые ягодицы.

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Анна Седокова
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