Актера сериала "Физрук" госпитализировали после нападения жены

Почему на Катаева напала собственная жена - неизвестно / rg.ru

С актером Юрием Катаевым, который известен по участию в эпизодах популярного сериала "Физрук", случился очень грустный инцидент - на него напала собственная жена.

"Обстоятельства ЧП выясняются", - отмечает РЕН ТВ.

Артиста госпитализировали с ножевым ранением в плечо, инцидент произошел на улице Маломосковской.

Юрий Катаев окончил ВГИК в 2009-м. Помимо роли в "Физруке", сыграл в сериале "Три звезды" и отметился несколькими театральными работами.

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Напомним, 30 октября стало известно, что Давид Черкасский умер в больнице на 88-м году жизни. Мультипликатор скончался через два месяца после госпитализации из-за перенесенного инсульта. За свою карьеру Черкасский снял 14 анимационных лент, мгновенно ставших популярными на всем советском, а позднее - и на постсоветском пространстве. Самыми известными из них являются мультфильмы "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Остров сокровищ".