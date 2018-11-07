Умер известный актер из "Пиратов XX века", "Воров в законе" и "Новых сказок Шахерезады"

На 84-м году жизни в России скончался актер и каскадер Геннадий Четвериков.

Прощание с артистом состоится 7 ноября в большом крематории Северного кладбища в Минске.

Больше всего он запомнился зрителям по своим ролям и каскадерским трюкам в таких киношедеврах, как "Пираты XX века", "Емельян Пугачев", "Ярослав Мудрый", "Новые сказки Шахерезады", "Дмитрий Кантемир" (шесть ролей и трюки), "И на камнях растут деревья", "Воры в законе", "Трудно быть богом", "Хрусталев, машину!", "Медный ангел", "Шаг влево, шаг вправо", "Черный замок Ольшанский" и др. Всего Четвериков снялся более чем в 120 фильмах.

Каскадерством он занимался с 1956 года. Он прославился исполнением сложнейших трюков, многие из которых повторить никто не решается и до сих пор.

Он был членом Гильдии киноактеров Беларуси, а также Белорусского союза кинематографистов.

Ранее умерла российская актриса, исполнившая роли в "Интернах" и "Моей прекрасной няни". Причину смерти близкие пока не разглашают.

Напомним, 30 октября стало известно, что Давид Черкасский умер в больнице на 88-м году жизни. Мультипликатор скончался через два месяца после госпитализации из-за перенесенного инсульта. За свою карьеру Черкасский снял 14 анимационных лент, мгновенно ставших популярными на всем советском, а позднее - и на постсоветском пространстве. Самыми известными из них являются мультфильмы "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Остров сокровищ".