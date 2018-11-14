Умер знаменитый актер из "Вечного зова" и "Невероятных приключений итальянцев в России"

В России на 92-м году жизни скончался актер Сергей Юртайкин.

Зрителям он больше всего запомнился своими ролями в таких фильмах, как "Вечный зов", "Тихий Дон", "Руслан и Людмила", "Невероятные приключения итальянцев в России" и ряду других.

Как сообщила пресс-служба Всероссийского государственного института кинематографии, Юртайкина не стало в ночь с 13 на 14 ноября. Он умер в доме своего племянника в Подмосковье.

Место и время прощания с актером пока не называются.

В кино Юртайкин снимался полвека. За эти 50 лет он сыграл более чем в 50 картинах. Помимо уже перечисленных он играл в таких фильмах, как "Трактир на Пятницкой", "Коней на переправе не меняют", "Дважды рожденный" и др.

Ранее умер известный актер из "Пиратов XX века", "Воров в законе" и "Новых сказок Шахерезады". Прощание с артистом прошло 7 ноября в Минске.

Напомним, 30 октября стало известно, что Давид Черкасский умер в больнице на 88-м году жизни. Мультипликатор скончался через два месяца после госпитализации из-за перенесенного инсульта. За свою карьеру Черкасский снял 14 анимационных лент, мгновенно ставших популярными на всем советском, а позднее - и на постсоветском пространстве. Самыми известными из них являются мультфильмы "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Остров сокровищ".