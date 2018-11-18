"Умер Женя Осин от того, что пил он": Шнуров написал стих-некролог Осину

18 ноября 2018, 20:34

Поклонники признались, что поэзия получилась очень трогательной.

Евгений Осин
Смерть Осина нашла отражение в поэзии / YouTube

Фронтмен российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров почтил память ушедшего из жизни накануне российского певца Евгения Осина, посвятив коллеге лирическое стихотворение.

Поэзию, в которой автор указывает на причины безвременной кончины Осина, Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram.

Наступила осень,

За окном немило.

Умер Женя Осин,

Оттого что пил он.

В телефоне зуммер.

На асфальте мелом.

Женя Осин умер,

Оттого, что пел он.

Девочка все плачет,

В старом автомате.

На ней серый плащик,

А под ним халатик.

Плакала нам осень,

Листьями кружила.

Умер Женя Осин,

Оттого что жил он.

Подписчики Шнурова оценили творческий порыв певца и отметили, что стих написан без лишнего пафоса, но искренне и душевно.

"Сергей Владимирович, как всегда на высоте. Без пафоса, по делу, грустно и правдиво". "Лучше не скажешь", "Сильно", "Надеюсь, в новом мире ему лучше...стихи грустные и правдивые. Хорошие стихи и память останется хорошая об Осине, несмотря на последние годы", "Как точно и тонко! И в этом стихе его жизнь и наша боль... жаль и спасибо, Сергей", - написали комментаторы под постом Шнурова.

/ Фото: Instagram/Сергей Шнуров

Напомним, ранее стихотворение-некролог Осину написал украинский певец и продюсер Потап.

Как ранее сообщалось, 17 ноября, в Москве умер певец и музыкант Евгений Осин. Музыканту было 54 года. Осин стал известен как исполнитель хита "Плачет девушка в автомате".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
смерть Сергей Шнуров поэзия некролог стихотворение Евгений Осин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
22:27
Томос об автокефалии: иерарх УПЦ МП рассказал, как пошел против московского сценария
22:21
Факты, фамилии, доказательства: Украина направила в НАТО два доклада о российских наемниках Фото
21:51
В ОБСЕ предупредили: боевики стянули танки и "Грады" к линии фронта Видео
21:30
"Надеюсь, это парик": Дорофеева шокировала поклонников новым имиджем Видео
21:02
Фермеры из Бельгии и Нидерландов контрабандой отправляют продукцию в Россию
20:57
Травма серьезная: Януковича перевезли в элитную московскую больницу Видео
20:34
"Умер Женя Осин от того, что пил он": Шнуров написал стих-некролог Осину
20:32
"Угроза гибридной войны": Аваков предупредил об опасности избрания генерала РФ главой Интерпола Видео
19:57
Персональный ад для маньяка: журналисты рассказали о жизни после смерти душегуба Ткача Видео
19:52
В Минсоцполитики хотят обложить налогом деньги украинских заробитчан
19:26
Дождь и снег: синоптики рассказали о погоде на неделю
19:25
Останки вывозили в чемоданах: в Турции рассказали подробности убийства журналиста Хашогги Видео
18:53
"Какие наши годы": Петросян обмыл развод со Степаненко, опубликовано видео Видео
18:20
Справлял нужду в коридоре и едва говорил: СМИ рассказали, как умирал Осин
17:58
Стало известно число украинцев, призванных в российскую армию из аннексированного Крыма
17:51
В центре Киева полиция с дракой задержала помощника Надежды Савченко
17:23
СМИ сообщили о переносе Объединительного собора по томосу УПЦ
16:59
"Учились в одной школе": Аркадий Бабченко поведал о знакомстве с Осиным
16:58
"Химическая диверсия": в "ДНР" запустили новый фейк о наступлении ВСУ Видео
16:31
Переход в супертяж: промоутер назвал следующего противника Усика Видео
16:11
Помощник Путина рассказал о словах прощания Трампа с президентом РФ в Париже
16:03
Государство "под себя": генерал СБУ объяснил, как Порошенко стал главным олигархом Украины
15:30
"Дважды напали": в Киеве радикалы избили канадского журналиста
15:16
"Может, овощ уже растение?" Соцсети прокомментировали новость о госпитализации Януковича
15:06
В Киеве задержали участника нападения на инкассаторов, изъяты похищенные деньги Видео
14:52
"Наказание и поощрение": Яценюк предложил механизм борьбы с коррупцией в Украине
14:47
В Киеве на Марше памяти трансгендеров плюнули в лицо журналисту NewsOne Видео
14:33
Названа самая главная опасность кальяна Видео
14:07
В Киеве радикалы с дымовыми шашками сорвали Марш памяти трансгендеров, есть пострадавшие Фото Видео
14:02
Племянница Софии Ротару рассказала, что ее роднит с Брэдом Питтом Видео
13:39
Климкин заявил о поражении России в войне с Украиной
13:04
Почему голосование на выборах в Украине должно быть платным мнение
12:59
Премьер Польши спрогнозировал наступление России на Киев
12:35
Деньги Папы Римского не доехали до "ЛДНР"
12:10
Адвокат рассказал, как в России меняется политическая система Видео
12:03
В УПЦ КП сделали важное заявление по Объединительному собору
11:43
Скоро в Киеве снова будет идти снег — синоптики Видео
11:42
В Москве отреагировали на заявление украинского генерала о войне с Россией
11:10
"Страшные ноги": Анастасию Волочкову разнесли за странный солнечный наряд Видео
10:58
Главный вывод из скандала вокруг конкурса снайперов на Майдане мнение
10:50
Опубликовано последнее смс-сообщение Осина перед смертью
10:44
"Не может двигаться": адвокат рассказал о состоянии Виктора Януковича Видео
10:26
"Шкура трусливая": СБУ позвала пользователя Сети "на разговор" в комментариях к посту в Instagram
10:13
"Жесткая экономическая война": журналист раскрыл, как США могут наказать Кремль Видео
09:48
Экс-советник Путина объяснил, зачем Россия создала антиукраинский санкционный список Видео
09:23
Потап посвятил стихотворение Евгению Осину
09:17
Аналитик спрогнозировал, когда курс доллара к гривне перешагнет новую психологическую отметку Видео
08:52
Виктор Янукович попал в реанимацию — СМИ Видео
08:33
Савченко рассказала о боли Путина Видео
08:31
За шаг до транша МВФ: к каким сценариям готовиться Украине мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять