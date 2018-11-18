"Умер Женя Осин от того, что пил он": Шнуров написал стих-некролог Осину

Поклонники признались, что поэзия получилась очень трогательной.
Фронтмен российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров почтил память ушедшего из жизни накануне российского певца Евгения Осина, посвятив коллеге лирическое стихотворение.
Поэзию, в которой автор указывает на причины безвременной кончины Осина, Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram.
Наступила осень,
За окном немило.
Умер Женя Осин,
Оттого что пил он.
В телефоне зуммер.
На асфальте мелом.
Женя Осин умер,
Оттого, что пел он.
Девочка все плачет,
В старом автомате.
На ней серый плащик,
А под ним халатик.
Плакала нам осень,
Листьями кружила.
Умер Женя Осин,
Оттого что жил он.
Подписчики Шнурова оценили творческий порыв певца и отметили, что стих написан без лишнего пафоса, но искренне и душевно.
"Сергей Владимирович, как всегда на высоте. Без пафоса, по делу, грустно и правдиво". "Лучше не скажешь", "Сильно", "Надеюсь, в новом мире ему лучше...стихи грустные и правдивые. Хорошие стихи и память останется хорошая об Осине, несмотря на последние годы", "Как точно и тонко! И в этом стихе его жизнь и наша боль... жаль и спасибо, Сергей", - написали комментаторы под постом Шнурова.
Напомним, ранее стихотворение-некролог Осину написал украинский певец и продюсер Потап.
Как ранее сообщалось, 17 ноября, в Москве умер певец и музыкант Евгений Осин. Музыканту было 54 года. Осин стал известен как исполнитель хита "Плачет девушка в автомате".