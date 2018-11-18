"Человек без середины": российские артисты вспоминают ушедшего из жизни Евгения Осина

18 ноября 2018, 00:13

Коллеги констатируют, что певец не мог побороть пагубное влечение к алкоголю, и это отразилось на творчестве и всей его жизни.

Евгений Осин
Евгений Осин, по мнению коллег, был талантлив, но склонен к вредным привычкам / YouTube

Известный российский певец и автор песен Евгений Осин, который умер накануне в своей московской квартире, страдал от серьезных проблем из-за чрезмерного употребления алкоголя, и для его многочисленных коллег негатив от пристрастия был очевиден.

"Женька — нормальный парень. Абсолютно не выдержанный был в своих желаниях и эмоциях. Бывает, что кто-то может себя контролировать, а кто-то нет. О его проблемах все знали, но он не мог остановиться. Что можно сделать с человеком, которому самому это не нужно? — рассуждает собеседник издания. — Мне кажется, он не реализовал себя до конца, мог бы сделать что-то еще. Он, в принципе, играл на гитаре, музицировал. Но в таком состоянии создавать что-то очень трудно", - цитирует Ридус певца Юрия Лозу.

По воспоминаниям коллеги, проблемы со спиртным, преследовавшие артиста на протяжении столь долгих лет, являлись прямым следствием его слабого характера.

"Я никогда не слышал, чтобы в его жизни было такое несчастье, которое бы сломало его пополам. Знаете, бывает так, что много раз "мало, мало, мал" и, раз, — становится много. Вот и он был человеком без середины, не было у него ее просто", - рассказывает Лоза.

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Солистка группы Лицей Анастасия Макаревич рассказала 360, каким был певец из 90-х, с которым она плотно работала ранее, однако последние 15 лет почти не общалась.

"Когда Женя вставал к микрофону, шла бешеная энергия и сумасшедший голос. Очень позитивно, очень классно он всегда работал. Было такое замечательное время", - рассказывает певица.

Эмоционально рассказала о коллеге российская эстрадная исполнительница Татьяна Буланова.

"Мы пересекались на концертах и выступлениях. Очень печально, что уходят люди, коллеги. Ощущаешь течение времени. И самое печальное, что все это случилось так безвременно с таким хорошим человеком", - вспоминает она.

Российский продюсер Иосиф Пригожин заметил, что Осин чрезмерно испытывал свой организм, однако сотрудничество с ним оставило лишь положительные эмоции.

"Страшно, когда уходят молодые ребята. 54 года — это не возраст. Да и 90 лет уже не возраст. Но вопрос заключается в следующем: всё шло к тому, что это должно было случиться. Потому что так испытывать организм нельзя. Мне его жалко. У нас был период сотрудничества. У меня даже дочка моя на обложке его альбома", - сказал он.

Певица Диана Гурцкая отметила, что "самое страшное для артиста такого уровня известности и популярности — это невостребованность".

"Женя был необыкновенно ярок и талантлив, с уникальным неповторимым стилем и манерой исполнения. И его песни будут с нами еще многие годы. Царствие небесное", — цитирует ее РИА Новости.

Телеведущая Дана Борисова констатировала, что Осин много выпивал и ему многие в окружении хотели помочь, но он настаивал на своем и отказывался.

"Настолько это все прискорбно и настолько... Просто ужас. Кричали, ко всем обращались... Все хотели ему помочь, готовы были помочь с этой зависимостью... Но это был такой человек. Ну ничего он не хотел менять — его все устраивало", — сказала она.

Напомним, ранее стали известны подробности смерти Осина. Друзья рассказывают, что певец страдал от цирроза печени и нервного истощения.

"Главред" вспомнил биографию знаменитого в 90-х годах исполнителя, а также его нетленные хиты.

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смерть коллеги воспоминания Евгений Осин
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