Чулки, туфли и заячьи ушки: звезда "Фантастических тварей" поразил провокационными фото

Популярный американский актер Эзра Миллер, известный благодаря первой и второй частям фильма "Фантастические твари" и "Отряд самоубийц", снялся в провокационной фотосессии.

Актер удивил экстравагантными образами, став героем новой сьемки для мужского журнала Playboy. Миллер примерил заячьи ушки, чулки, туфли на каблуках, платье.

Такие наряды выбрал сам 26-летний актер, который не скрывает квир-взглядов, и признает, что не идентифицирует свою личность с конкретным полом и сексуальной ориентацией.

Ранее Оля Полякова снялась в фотосессии в стиле БДСМ.