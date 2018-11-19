"Сама пережила эти чувства": Оля Полякова вызвала ажиотаж в сети треком "Любовница"

Оля Полякова представила новый трек / instagram.com/polyakovamusic

Эпатажная украинская певица Оля Полякова выпустила новый трек под названием "Любовница".

Аудио появилось на YouTube-канале артистки. Песня - абсолютно серьезная, лирическая и рассказывает о трудном выборе, перед которым может оказаться каждая женщина.

Пользователи видеохостинга оставили свои первые отзывы о песне – они признались, что не ожидали услышать Полякову такой драматичной и чувственной – словно она сама была "третьей лишней".

"Совсем другая Оля! С серьезной лирикой, но такой же бешеной энергетикой и сильным вокалом. Очень интересный ход! Успехов песне!", - считает ardaraks.

"Такое ощущение, что Оля сама пережила эти чувства, а теперь это все спела!﻿", - написал Е Диск.

"Песня жизненная, так обидно порой за нас﻿. Это хит!", - отметила Инна.

Ранее Оля Полякова снялась в фотосессии в стиле БДСМ.