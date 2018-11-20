Стало известно, что Ани Лорак будет делать в Киеве

В Киеве Ани Лорак будет участвовать в съемках на "Интере" / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) в Киеве примет участие в съемках на телеканале "Интер".

Для зрителей готовят много сюрпризов, написала артистка в Instagram.

"Готовим много сюрпризов для вас!", — написала исполнительница и добавила хэштеги #съемки, #интер.

Информацию, обнародованную певицей, по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Ура! В Украине!!!" — написала yana__miroshnychenko. "Наша украиночка", — считает bonita_and_. "Ну наконец-то, Украина", — поделилась мнением anastasia_offlcial.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак вернулась в Киев. Напомним, в конце июля в одном из караоке-баров столицы мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.