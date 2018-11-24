Муж Лорак трогательно поздравил певицу и обратился к богу

Ани Лорак получила поздравления от бывшего мужа / https://www.instagram.com/muratnalca/

Муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, который попал в скандал из-за измены с киевлянкой Яной Беляевой, решил поздравить певицу с Днем матери с помощью репоста в соцсети.

"Бог, храни всех матерей", - подписал он свой месседж в Instagram.

Налчаджиоглу поделился фотографией, которую недавно разместила Ани Лорак. Следует отметить, что экс-супруг певицы отметил всех матерей, но не слова не написал той, которая родила ему дочь.

"С Днем Матери всех мамочек мира!" – подписала певица снимок в своем аккаунте в Instagram.

На фото Лорак изображена с дочерью Софией. Девочка нежно обнимает маму. В руках певица держит рамку в виде сердца – очевидно, подарок от малышки – со своим изображением внутри.

/ Фото: Instagram/muratnalca

Напомним, Лорак представила фрагмент тизера на новую эмоциональную композицию "Сон", а поклонники обвинили ее в пропаганде суицида.