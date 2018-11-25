В жемчужном топе без бюстгальтера: Тина Кароль покорила фанатов смелым образом

Тина Кароль покрасовалась в смелом наряде / https://www.instagram.com/tina_karol/?hl=ru

Известная украинская певица Тина Карольудивила поклонников смелым нарядом.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором она позирует в топе из жемчуга от украинского бренда Bevza и необычных штанах с разрезами. Образ певица дополнила сдержанным макияжем и укладкой.

Подписчики знаменитости признались, что им нравится макияж певицы без привычной красной помады.

"Невероятное фото, так красиво без красной помады", "Умираю от переизбытка эстетики", "Твои фотографии как отдельный вид искусства", "Сногсшибательная", - оставляли комментарии подписчики.

Ранее Тина Кароль похвасталась пышным бюстом в эффектном платье.