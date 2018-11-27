"Я берегу его от людских глаз": Анастасия Волочкова рассказала о новом возлюбленном

27 ноября 2018, 13:22

Балерина уже три месяца встречается с бизнесменом, личность которого не раскрывает.

Волочкова
Волочкова рассказала о новом возлбленном / instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова впервые рассказала о романе с новым мужчиной.

В эфире программы "Звезды сошлись" балерина поделилась, что она в отношениях с мужчиной уже три месяца, и они живут у нее в доме. По словам Волочковой, он очень красивый, у него зеленые глаза, и его имя переводится как "царь".

"Я берегу его от людских глаз, берегу нашу связь, потому что я уже обжигалась уже на том, что когда выставляешь напоказ, то отношения становятся недолговечными", - сказал балерина.

42-летняя балерина призналась, что ее мужчина не из шоу-бизнеса, и у них серьезные отношения. На вопрос, согласится ли она выйти замуж за возлюбленного, если ей сейчас поступит предложение руки и сердца, Волочкова засомневалась. Однако, она не исключает этот шаг и рождение еще одного ребенка.

"Это решение серьезное и серьезный шаг. Считаю, что такими вещами, как замужество и рождение ребенка никогда нельзя шутить или делать ради пиара, Бог потом очень сильно за это накажет. Но недавно думала, что если у нас родится ребенок, это будет самый красивый человек", - отметила балерина.

Ранее Анастасия Волочкова вновь отличилась провокационным фото.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Анастасия Волочкова
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
14:41
"Укрзализныця" изменила название
14:39
Украина закрыла для россиян пункты пропуска на границе с Крымом Видео
14:31
"Втроем всегда лучше": Седокова показала развратное фото с двумя девушками Видео
14:23
СБУ назвала имена российских военных-участников атаки на украинские корабли
14:16
Военное положение: это реально страшно или страхи "малюют"? мнение
13:33
Захват украинских катеров: Германия потребовала от Киева доказательств Видео
13:22
"Я берегу его от людских глаз": Анастасия Волочкова рассказала о новом возлюбленном Видео
13:19
Опубликовано фото простреленного российской ракетой бронекатера "Бердянск"
13:17
В Киеве оперируют Надежду Савченко
13:10
Шины и файеры: в Киеве заблокировали торговый центр Ocean Plaza Фото Видео
13:05
Путин может подождать с захватом Украины до 27 декабря мнение
12:57
Не хуже сестер: Кортни Кардашьян засветила обнаженные перелести в новой фотосессии Фото
12:52
Пересечение границы, безвиз, вылет из страны: что изменится во время военного положения
12:51
Серьезное похолодание: синоптики предупредили о сильных морозах и снегопадах Видео
12:43
Мини-платье и стройные ноги: Алла Пугачева поразила внешним видом
12:40
Военное положение: из-за публикации "не того" указа Порошенко разгорелся скандал
12:22
Заговенье: приметы и традиции накануне Рождественского поста Видео
12:15
Три лузера: кого военное положение лишило шансов на президентство мнение
12:08
"Пошалили": украинская певица рассказала о сексе с девушкой Видео
12:05
Кейтеринг в килтах. Беспрецендентный сервис от команды шотландского дома-ресторана Whisky Corner новости компании
11:59
Из-за ухудшения погоды в Киеве начнут работать пункты обогрева
11:54
Зачем Путину провокация в Азовском море мнение
11:48
"Уже умиротворили": Кремль ответил на призыв США к прямым переговорам Порошенко и Путина
11:47
Платить по новому. В Украине с нового года изменя правила оплаты электроэнергии
11:34
Хоффенхайм - Шахтер: анонс матча Лиги Чемпионов, где смотреть, оценки букмекеров
11:29
Подорожание тепла: новые платежки придут уже в декабре
11:21
В СБУ рассказали о своих сотрудниках на задержанных ФСБ кораблях
11:06
"Приобнял как свою женщину": Ани Лорак поразила сеть фото с известным певцом Видео
10:56
Путин отреагировал на введение военного положения в Украине
10:54
СМИ узнали, почему и зачем Порошенко "продавливал" военное положение в Украине
10:49
Яценюк рассказал, когда могут ужесточить санкции против РФ за агрессию в Азове
10:41
Девушка дня Instagram: соблазнительная мисс Maxim-2017 Екатерина Котаро Фото
10:15
Раненый и взятый в плен россиянами на Азове украинский моряк связался с близкими
10:15
Комендантский час, запрет митингов, изъятие имущества: что изменится для украинцев на время военного положения
09:53
Морской бой и гальюнная фигура. Художник Елкин карикатурой потроллил Путина из-за конфликта на Азове
09:45
Астролог рассказал о шансах Тимошенко стать президентом
09:35
Курс валют в Украине: что стало с долларом из-за военного положения
09:17
Азовская петля: что случилось на самом деле мнение
09:12
Супрун рассказала о медпомощи на время военного положения
08:43
Томос об автокефалии для Украины: стартовал Синод Вселенского патриархата
08:28
Что не так с военным положением в Украине мнение
08:23
"Верните пацанов домой": Зеленский распек политиков за пиар на инциденте в Керченском проливе Видео
07:53
Госдеп призвал Путина и Порошенко сесть за стол переговоров
07:36
Ученые предупредили, какие отношения разрушают психику Видео
07:31
Поляки атаковали посольство РФ в Варшаве из-за инцидента в Керченском проливе
07:14
"Оранжевая" революция в России: эксперт рассказал о страхах в Кремле Видео
06:58
Керченская развилка, или Как Путин совершил огромную ошибку мнение
06:14
Политолог прокомментировал возможность полномасштабной войны РФ и Украины
05:53
Президент войны: астролог объяснил, зачем Порошенко военное положение
05:21
"Алины Гросу больше нет!": певица озадачила фанатов заявлением Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять