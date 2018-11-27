"Я берегу его от людских глаз": Анастасия Волочкова рассказала о новом возлюбленном

Волочкова рассказала о новом возлбленном / instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова впервые рассказала о романе с новым мужчиной.

В эфире программы "Звезды сошлись" балерина поделилась, что она в отношениях с мужчиной уже три месяца, и они живут у нее в доме. По словам Волочковой, он очень красивый, у него зеленые глаза, и его имя переводится как "царь".

"Я берегу его от людских глаз, берегу нашу связь, потому что я уже обжигалась уже на том, что когда выставляешь напоказ, то отношения становятся недолговечными", - сказал балерина.

42-летняя балерина призналась, что ее мужчина не из шоу-бизнеса, и у них серьезные отношения. На вопрос, согласится ли она выйти замуж за возлюбленного, если ей сейчас поступит предложение руки и сердца, Волочкова засомневалась. Однако, она не исключает этот шаг и рождение еще одного ребенка.

"Это решение серьезное и серьезный шаг. Считаю, что такими вещами, как замужество и рождение ребенка никогда нельзя шутить или делать ради пиара, Бог потом очень сильно за это накажет. Но недавно думала, что если у нас родится ребенок, это будет самый красивый человек", - отметила балерина.

Ранее Анастасия Волочкова вновь отличилась провокационным фото.