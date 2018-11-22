Волочкова и рука: скандальная балерина вновь отличилась провокационным фото

Практически любое фото Волочковой в последнее время вызывает у пользователей заслуженное агро / instagram.com/volochkova_art

Известная балерина Анастасия Волочкова, чуть ли не каждое фото которой вызывает в Сети скандал и шквал критики, верна себе - на этот раз она шокировала публику фотографией, которую ее фанаты уже окрестили "верхом похабщины".

Фотографию Волочкова разместила на своей страничке в Instagram.

На фото балерина сидит спиной к объективу, в короткой пижаме к капюшоном, на коленях у неизвестного мужчины. Между ног у Волочковой расположена мужская рука, демонстрирующая общественности национальный американский жест из среднего пальца.

Фотография вызвала вспышку бурного возмущения от подписчиков Волочковой.

"Какое то хоум фото.....пошло", "Анастасия, Вы падаете все ниже и ниже. Вы опозорили звание балерины", "Какой ужас....", "Без слов", "Это клиника! Врачи бессильны!", "Очень Читайте также"Анастасия, вы говно": Волочкова ударила ногой собаку и разозлила Сетьпохабно", "Дно, лебедь облысел и помер.", "Я в шоке", "Заслуженная Прима,из ж@пы которой, факи торчат", - такого рода комментарии в подавляющем большинстве появились под фотографией.

Впрочем, часть подписчиков восприняла очередную выходку Волочковой с юмором.

"Фоткает наверное Басков)))", "Таджик то рожу скрыл??", "НЕ ПОПАЛА)))", "Скандалы интриги расследования, бывший бойфренд волочковой показывал всем факи и хватал кота балерины за яйца! Скандалы интриги расследования показать всё что скрыто!?", "Что вы там курите????!", - пишут те, кто искренне посмеялся с фото.

Ранее Анастасию Волочкову разнесли за странный солнечный наряд.