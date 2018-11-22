"Как лапы больной курицы": Волочкова в трусах ужаснула фанатов фото изуродованных ног

22 ноября 2018, 12:38

Балерина выставляет напоказ свои травмированные ступни.

Волочкова
Волочкова ужаснула фанатов видом ног / instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова нарвалась на критику от подписчиков.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram серию фото в дизайнерском желтом костюме необычного кроя. Балерина сняла штаны, и крупным планом продемонстрировала свои ноги.

"Когда с самого утра все в руках любимого. И даже я. Лаки всегда рядом. А у вас как? Продлевайте удовольствие, радость, счастье и каждое мгновение жизни! Пусть это удовольствие будет таким длинным и продолжительным, как мои ноги… Мозоли на них прекраснее, чем мозоли на языках злых недолюбленных теть. А в руках моего любимого ножки мои отдыхают и радуются, как и мое сердце. И вы порадуйтесь за меня. Если сможете, конечно", - написала Волочкова.

У подписчиков лопнуло терпение - они признались, что им надоело постоянно смотреть на уродливые ноги балерины.

"ГоспАдя, да сколько ж можно? Опять она сует людям в нос свои ужасные, гигантские, куриные лапы!", "Ноги динозавра прям", "Как лапы больной курицы", "Ну мля... Ну зачем это уродство выставлять? Настюнь, ну ты подумай головой, кому приятно на эти ласты смотреть?", - возмущались подписчики.

Ранее Анастасию Волочкову разнесли за странный солнечный наряд.

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Анастасия Волочкова
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