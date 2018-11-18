"Страшные ноги": Анастасию Волочкову разнесли за странный солнечный наряд

Анастасия Волочкова показала фото в странном наряде и нарвалась на критику / instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографии, на которых запечатлена в дизайнерском солнечном костюме необычного кроя.

Артистка сфотографировалась в Краснодаре и разместила снимки на своей странице в Instagram.

Волочкова позировала в желтом костюме, в его рукава и штанины вшиты молнии.

Снимки подвергли критике ряд интернет-пользователей. "Страшные ноги, зачем это выкладывать???", — спросила alisamarchee. "Зря — ты на фоне желтого — синяя!!!", — отметила iolanta2016. "Ужасное фото", — считает vartanyanlyubov.

Анастасия Волочкова показала фото в странном наряде и нарвалась на критику / instagram.com/volochkova_art

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова попыталась забрать своего отца с инвалидностью от молодой любовницы и в присутствии журналистов пнула ногой ее собаку.