"Так и манит": Светлана Лобода заинтриговала фанатов новым фото

Лобода покорила фанатов новым фото / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером культовой германской рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, поделилась черно-белым фото.

На своей странице в Instagram 36-летняя певица поделилась снимком, на котором позирует в джинсах, оверсайз футболке и с высоким хвостом.

"Лети ко мне", - подписала снимок знаменитость, заинтриговав фанатов обращением.

Подписчики расхвалили фото, оставив десятки комплиментов певице.

"Очень крутая и стильная", "Какой взгляд! Уфф", "Боже! Здесь такая нежная", "Взгляд, который так и манит", - писали юзеры.

Ранее стало известно, что Тилля Линдеманна подозревают в "измене" Лободе с новой пассией - СМИ.