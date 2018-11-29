55-летний Квентин Тарантино впервые женился

Квентин Тарантино женился на Даниэле Пик / https://www.instagram.com/daniellapick/

Американский режиссер Квентин Тарантино женился на израильской певице и модели Даниэлле Пик.

Церемония бракосочетания прошла 28 ноября в Лос-Анджелесе, для торжества невеста выбрала белое платье с оголенными плечами и фатой от дизайнера Даны Харель, а Тарантино выбрал классический черный костюм, передает People.

55-летний Тарантино и 35-летняя Пик познакомились еще в 2009 году, когда режиссер презентовал в Израиле свою картину "Бесславные ублюдки". Между парой вспыхнуло чувство, но вскоре они расстались. В 2016 году они возобновили свой роман, и в сентябре 2017 года Тарантино сделал возлюбленной предложение.

Квентин Тарантино женился на Даниэлле Пик / People

Отец Даниэллы – известный израильский певец и композитор Цвик Пик, он – автор многих хитов, и создавал песни для Евровидения - он написал песню "Дива", с которой Дана Интернэшнл победила на этом конкурсе в 1998 году. Кроме того, Пик стал автором песни Hasta la vista для представителя от Украины в 2003 году Александра Пономарева.

Ранее Квентин Тарантино и Ди Каприо раскрыли детали нового фильма о Мэнсоне.