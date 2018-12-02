"Пропитая рожа": Шнуров ответил на слова о фанатах-лохах стихотворением

Сергей Шнуров / instagram.com/shnurovs/

Лидер группы "Ленинград" Сергей "Шнур" Шнуров, в ответ на слова продюсера Иосифа Пригожина о том, что его фанаты - "лохи", написал стихотворение, в котором пообещал слушать Валерию (певица и супруга Пригожина. - Прим.) и признался, что у него "как в жизни - мат на мате".

Стихотворение Шнуров опубликовал в Instagram.

Чтобы не прослыть последним лохом,

По себе людей я впредь не меряю.

Раз на русском языке петь плохо,

Буду слушать я теперь Валерию.

Там все чистенько, ну, прям как в каземате,

И во славу, несомненно, божию.

У меня ж, как в жизни — мат на мате,

Да еще с моей пропитой рожею.

Пусть настигнет кара многократная.

Каюсь, был неправ, что пел, как слышится.

Забираю все слова обратно я.

Пусть камыш здесь больше не колышется.

Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал поклонников Сергея Шнурова "лохами" из-за того, что они вместе с ним "поют три буквы".

"Я ничего против Шнура не имею, но когда 80 тысяч лохов стоят и вместе с ним поют три буквы... Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого х*я, о котором говорит Шнур", - сказал Пригожин.