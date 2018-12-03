Директор Ротару объяснил ее отказ выступать в России

София Ротару отказалась выступать в России из-за военного положения / instagram.com/sofiarotaru.official/

Концертный директор Софии Ротару Игорь Курилев рассказал "Пятому каналу", почему певица отменила свое выступление на "Песне года", напомнив, что певица вообще отказалась от любых концертов на территории РФ.

"Ну как почему? Во-первых, здоровье. Во-вторых, вы же знаете, какие события происходят между Украиной и Россией? Границы закрыты, военное положение", — заявил представитель артистки.

Ротару участвовала в музыкальном конкурсе "Песня года" с 1973 года практически ежегодно (кроме 2002 года), ее песни выходили в финал более 40 раз, конкуренцию ей составляли только Иосиф Кобзон и Лев Лещенко.

Таисия Повалий, Ани Лорак и Светлана Лобода будут принимать участие в "Песне года" в Москве.

Напомним, в связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.