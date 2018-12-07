Уединились в гримерке: Светлана Лобода посетила концерт Тилля Линдеманна в Москве

Лобода побывала на концерте Линдеманна / Фото:Telegram-канал SUPER

Украинская певица Светлана Лобода приехала на закрытый концерт лидера культовой германской рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, который прошел в Москве.

Певица приехала на мероприятие с дочерью Евой в сопровождении охраны, передает "СтарХит".

Однако, к началу концерта, ограничение по возрасту которого было 18+, няня забрала 7-летнюю Еву. Сама артистка осталась в VIP-ложе, там она провела все мероприятие.

Очевидцы сообщают, что после завершения концерта, Лобода и Линдеманн уединились у него в гримерке.

Лобода с дочкой Евой посетила концерт Линдеманна / https://vistanews.ru

Раньше тайное свидание по схожей схеме пара провела на концерте певицы в Берлине – Линдеманн наблюдал за выступлением Лободы из VIP-ложи, а после концерта они вместе скрылись в неизвестном направлении.

Напомним, Линдеманн и Лобода познакомились в июле 2017 года во время музыкального фестиваля "Жара" в Баку в июле. Пара провела все время вместе, не расставаясь, музыкант обнимал и целовал певицу, не стесняясь камер.Читайте такжеСветлану Лободу забрал из больницы солист Rammstein Тилль Линдеманн

Спустя 10 месяцев Лобода во второй раз стала мамой – она родила дочь Тильду. Когда певица огласила имя ребенка, она лишь подогрела слухи о романе с Линдеманном, заставляя поклонников думать, что именно он является отцом малышки. Однако, артистка не раскрывает подробности личной жизни, и не называет имя отца Тильды.

"Мне не очень можно говорить об этом. У меня контракт", — впервые отреагировала певица на вопрос об отце младшей дочери в интервью Басте для его YouTube-шоу GazLive.

Ранее Светлана Лобода призналась, почему не раскрывает имя отца младшей дочери.