"Наконец-то красивые фото": Анастасия Волочкова показала бэкстейдж со сьемок своего клипа

Волочкова показала закулисье сьемок своего клипа / instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова анонсировала, что снимает клип на записанную ею песню.

На своей странице в Instagram знаменитость показала фото с бэкстейджа. На одних снимках балерина позирует в своем излюбленном желтом костюме во время наложения грима, на других снимках, которые особо расхвалили поклонники, она запечатлена в нежно-розовом платье и в пуантах с красивым макияжем и укладкой.

Впервые за долгое время Волочкова получила больше комплиментов, чем комментариев с критикой.

"Какая хорошенькая! Замечательное фото", "Ну вот, Анастасия, наконец-то красивые фото", "Анастасия, очень красиво и интригующе, хочется посмотреть ролик", "Очень красивая и нежная", - отреагировали подписчики.

Однако, не обошлось и без недоброжелателей, которые упрекнули артистку в том, что она постоянно носит желтый костюм, и заметили, что длинные волосы на фото – накладные.

"Настя, что это на столе? Волосы? Шиньон? Сантехническая пакля?", "И на улицу, и на диван, и на сьемки, она хоть костюм стирает?", "Интересно, когда стирался этот примелькавшийся костюмчик", "Видимо, из одежды больше ничего нет", - критиковали юзеры.

Ранее Анастасия Волочкова отреагировала на слухи о своем возлюбленном.