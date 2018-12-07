"Наконец-то красивые фото": Анастасия Волочкова показала бэкстейдж со сьемок своего клипа

Балерина предстала в нежно-розовом платье и на пуантах.
Известная российская балерина Анастасия Волочкова анонсировала, что снимает клип на записанную ею песню.
На своей странице в Instagram знаменитость показала фото с бэкстейджа. На одних снимках балерина позирует в своем излюбленном желтом костюме во время наложения грима, на других снимках, которые особо расхвалили поклонники, она запечатлена в нежно-розовом платье и в пуантах с красивым макияжем и укладкой.
Впервые за долгое время Волочкова получила больше комплиментов, чем комментариев с критикой.
"Какая хорошенькая! Замечательное фото", "Ну вот, Анастасия, наконец-то красивые фото", "Анастасия, очень красиво и интригующе, хочется посмотреть ролик", "Очень красивая и нежная", - отреагировали подписчики.
Сегодня снимаем клип на записанную мною песню.? И вот вместе с Маргаритой Барабановой @margo_horror_beauty создаем образ.? Такая она светлая и приятная и добрая.? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet
Однако, не обошлось и без недоброжелателей, которые упрекнули артистку в том, что она постоянно носит желтый костюм, и заметили, что длинные волосы на фото – накладные.
"Настя, что это на столе? Волосы? Шиньон? Сантехническая пакля?", "И на улицу, и на диван, и на сьемки, она хоть костюм стирает?", "Интересно, когда стирался этот примелькавшийся костюмчик", "Видимо, из одежды больше ничего нет", - критиковали юзеры.
Ранее Анастасия Волочкова отреагировала на слухи о своем возлюбленном.