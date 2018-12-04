"Дождитесь фото с нашей свадьбы!": Анастасия Волочкова отреагировала на слухи о своем возлюбленном

Балерина заверила, что ее мужчина не охранник, и никогда не был женат.
Известная российская балерина Анастасия Волочкова, которая недавно рассказала о романе с новым мужчиной, и отказалась называть его имя, впервые прокомментировала слухи о своем возлюбленном, которые распространили российские СМИ.
По информации издания "СтарХит", мужчину, с которым балерина в отношениях уже три месяца, и они живут у нее в доме, зовут Малик, он уроженец Чечни и, вероятно, приехал в Россию на заработки. Малик - начальник охраны в спа-салоне, где любит отдыхать звезда балета.
На своей странице в Instagram Волочкова написала видеообращение к поклонникам, в котором заверила: ее мужчине 38 лет, он никогда не был женат, у него нет детей, и он точно не работает охранником.
"Не надо приписывать мне мужчин, которые не имеют ко мне отношения. Если кому-то нравится пиариться на моем имени, то флаг вам в руки. А вот когда я вам представлю моего настоящего любимого мужчину, вы очень сильно удивитесь! Но он точно не имеет отношения к службам секьюрити, и не является охранником", - заявила балерина.
Это тем, кто взбудоражен моей личной жизнью и кому она так сильно не дает покоя..? Я понимаю, что все хотят узнать имя любимого человека Анастасии Волочковой, где он покупает носки и какие часы носит ? Когда придет время, я обязательно расскажу о нем больше. На данный момент я готова только сказать, что это мой любимый мужчина, что мы очень счастливы вместе. Точно скажу, что он не имеет никакого отношения к охране и службе безопасности ? Я искренне желаю всем обрести любовь, заниматься своей жизнью и не обращать внимание на людей, которые пишут глупости и пытаются обрести популярность благодаря моему имени. Или устраивая личные разборки со своими бывшими мужчинами, устраивая истерики, приплетая мое имя зачем-то. ? И не приписывать мне тех мужчин, которые в реальности не имеют ко мне никакого отношения.? А если вы очень хотите увидеть моего мужчину, дождитесь фото с нашей свадьбы! Или в преддверии ее.? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet
Также балерина взбудоражила фанатов новостью о возможной скорой свадьбе – именно на свадебных фото она покажет всем своего избранника.
"Я понимаю, что все хотят узнать имя любимого человека Анастасии Волочковой, где он покупает носки и какие часы носит. Когда придет время, я обязательно расскажу о нем больше. На данный момент я готова только сказать, что это мой любимый мужчина, что мы очень счастливы вместе. И не приписывайте мне тех мужчин, которые в реальности не имеют ко мне никакого отношения. А если вы очень хотите увидеть моего любимого, дождитесь фото с нашей свадьбы! Или в преддверии ее", - заявила Волочкова.
Продолжение правды.?? Милые дамы, брошенные своими мужчинами, не надо за счет моего имени, которое я создавала годами труда, (за не имением своего собственного),решать свои личные вопросы.? Это не поможет. ? Опуская себя на дно...? Становитесь такими, чтобы от вас не хотелось бежать мужчинам. И смотреть по сторонам. Мой настоящий любимый человек никогда не был женат. Ему 38 лет и мы счастливы вместе. Приписывая мне своих бывших, вы унижаете себя..? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet
Ранее Анастасия Волочкова села на шпагат в кружевном белье.