"Дождитесь фото с нашей свадьбы!": Анастасия Волочкова отреагировала на слухи о своем возлюбленном

Волочкова отреагировала на слухи о возлюбленном / instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова, которая недавно рассказала о романе с новым мужчиной, и отказалась называть его имя, впервые прокомментировала слухи о своем возлюбленном, которые распространили российские СМИ.

По информации издания "СтарХит", мужчину, с которым балерина в отношениях уже три месяца, и они живут у нее в доме, зовут Малик, он уроженец Чечни и, вероятно, приехал в Россию на заработки. Малик - начальник охраны в спа-салоне, где любит отдыхать звезда балета.

На своей странице в Instagram Волочкова написала видеообращение к поклонникам, в котором заверила: ее мужчине 38 лет, он никогда не был женат, у него нет детей, и он точно не работает охранником.

"Не надо приписывать мне мужчин, которые не имеют ко мне отношения. Если кому-то нравится пиариться на моем имени, то флаг вам в руки. А вот когда я вам представлю моего настоящего любимого мужчину, вы очень сильно удивитесь! Но он точно не имеет отношения к службам секьюрити, и не является охранником", - заявила балерина.

Также балерина взбудоражила фанатов новостью о возможной скорой свадьбе – именно на свадебных фото она покажет всем своего избранника.

"Я понимаю, что все хотят узнать имя любимого человека Анастасии Волочковой, где он покупает носки и какие часы носит. Когда придет время, я обязательно расскажу о нем больше. На данный момент я готова только сказать, что это мой любимый мужчина, что мы очень счастливы вместе. И не приписывайте мне тех мужчин, которые в реальности не имеют ко мне никакого отношения. А если вы очень хотите увидеть моего любимого, дождитесь фото с нашей свадьбы! Или в преддверии ее", - заявила Волочкова.

Ранее Анастасия Волочкова села на шпагат в кружевном белье.