Не бизнесмен и изменщик: стало известно имя таинственного возлюбленного Анастасии Волочковой

Избранник Волочковой оказался не бизнесменом, а охранником / instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова, которая недавно рассказала о романе с новым мужчиной, и отказалась называть его имя, не смогла скрыть его личность от журналистов.

Мужчину, с которым балерина в отношениях уже три месяца, и они живут у нее в доме, зовут Малик, он уроженец Чечни и, вероятно, приехал в Россию на заработки. Малик - начальник охраны в спа-салоне, где любит отдыхать звезда балета, передает "СтарХит".

К слову, имя мужчины совпадает с информацией, которой Волочкова делилась в Instagram и на ток-шоу. В соцсети к возлюбленному балерина обращалась коротко – "М", а в программе "Звезды сошлись" призналась, что его имя переводится как "царь".

Новый возлюбленный балерины Малик / СтарХит

О том, кто является ухажером Волочковой, рассказала его гражданская жена. Женщина случайно узнала его элементы одежды на фото балерины. И теперь не собирается оставлять эту ситуацию без внимания.

"Мой мужчина спит с Волочковой. Я увидела, что у него появился Инстаграм и с этой страницы зашла. Он был подписан на Волочкову, там я увидела все его: носки, ремень. Она его скрывает, лица не показывает. Но я-то своего мужчину узнаю. Она ходит в "Новахов-спа", а он там обитает постоянно, вот и познакомились. Он там начальник охраны. На фото она подписывает "М". Его зовут Малик, он чеченец. Я хочу отомстить ему. Мы были вместе 10 лет. Позже я отправлю ей нашу переписку, где он пишет, что скучает. Мы не виделись с ним, у нас была ссора", - рассказала женщина "СтарХиту".

Сама Волочкова пока никак не прокомментировала ситуацию.

Ранее Анастасия Волочкова села на шпагат в кружевном белье.