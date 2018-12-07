Kazka, "Школа" и Кайли Дженнер: YouTube назвал самые популярные видео 2018 года в мире и Украине

YouTube определил самые популярные видео 2018 года / https://www.youtube.com

Видеохостинг YouTube представил ежегодную подборку самых популярных видео года YouTube Rewind 2018.

В каждой из категорий: топ-10 видео в мире, топ-10 музыкальных видео в мире, топ-10 музыкальных видео в Украине и топ-10 видео в Украине, для определения победителя учитывали все: общее время просмотров, число пересылок, комментариев, лайков и прочего.

На первом месте в топ-10 самых популярных видео в мире – 11-минутный ролик To Our Daughter, который сделала звезда реалити-шоу и бьюти-индустрии Кайли Дженнер. Видео знаменитость посвятила своей дочери Сторми.

В категории "самое популярное музыкально видео в мире" первенство досталось латиноамериканским исполнителям Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozunа с треком Te Bote Remix.

Первое место в категории "самое популярное видео в Украине" занял сериал "Школа" с самым первым выпуском.

А вот на Олимп самых популярных музыкальных видео Украины взошла никто иная, как группа Kazka с мировым хитом "Плакала", набрав более 77 миллионов просмотров - практически догоняя ролик Кайли Дженнер.

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