"Надо было ноги раздвинуть": Анастасия Волочкова покрасовалась в откровенном наряде

Анастасия Волочкова показала фото со сьемок своего клипа / https://www.instagram.com/volochkova_art/

Известная российская балерина Анастасия Волочкова показала фото с бэкстейджа сьемок своего клипа. На снимке балерина позирует на полу в белом боди и пуантах.

На своей странице в Instagram знаменитость рассказала, что снимала видео 12 часов подряд.

"А режиссер нашего клипа Оксана Рассказова сказала, что мои ноги не уместить в кадр… Оксаночка, спасибо за эту работу! Снимали 12 часов подряд! Мега крутая ведь будет тема", - написала балерина.

Подписчики поглумились над балериной, отметив, что наконец-то ее ноги на фото вместе, а не раздвинуты в шпагате, как обычно.

"Наконец-то они вместе! (ноги)", "Откуда такие плечи пловца?", "Ноги раздвинь, а то так сразу и не узнать тебя!", "Странно, что ноги вместе", "Надо было просто, как обычно, еще раздвинуть ноги", "От слов клип и Волочкова уже страшно - писали юзеры.

Ранее Анастасия Волочкова отреагировала на слухи о своем возлюбленном.