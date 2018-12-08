"Надо было ноги раздвинуть": Анастасия Волочкова покрасовалась в откровенном наряде

Балерина показала кадр со сьемок своего клипа.
Известная российская балерина Анастасия Волочкова показала фото с бэкстейджа сьемок своего клипа. На снимке балерина позирует на полу в белом боди и пуантах.
На своей странице в Instagram знаменитость рассказала, что снимала видео 12 часов подряд.
"А режиссер нашего клипа Оксана Рассказова сказала, что мои ноги не уместить в кадр… Оксаночка, спасибо за эту работу! Снимали 12 часов подряд! Мега крутая ведь будет тема", - написала балерина.
Подписчики поглумились над балериной, отметив, что наконец-то ее ноги на фото вместе, а не раздвинуты в шпагате, как обычно.
"Наконец-то они вместе! (ноги)", "Откуда такие плечи пловца?", "Ноги раздвинь, а то так сразу и не узнать тебя!", "Странно, что ноги вместе", "Надо было просто, как обычно, еще раздвинуть ноги", "От слов клип и Волочкова уже страшно - писали юзеры.
А режиссер нашего клипа Оксана Рассказова @oksana.rasskazova сказала, что мои ноги не уместить в кадр..?? Оксаночка, спасибо за эту работу! Снимали 12 часов подряд! Мега крутая ведь будет тема.?? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #клип
Ранее Анастасия Волочкова отреагировала на слухи о своем возлюбленном.