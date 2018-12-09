Лопес показала процесс украшения потрясающей новогодней елки

Исполнительница показала кадры из дома.
Известная латиноамериканская певица и актриса Дженнифер Лопес показала подписчикам своего блога, как украшает новогоднюю елку со своими детьми Максимилианом и Эмми.
"Замечательное время с малышами. Люблю Рождество", - подписала Лопес снимки в Instagram.
На снимках видно, что помогал певице ее бойфренд, спортсмен Алекс Родригес. Семья вместе провела субботний вечер.
Стоит отметить, что звезда выбрала украшения в классической красно-золотой гамме. Высота дерева составляла более 2 метров, а украшать его знаменитости могли только с помощью лестницы. Эффектный рождественский декор искусственной елки завершила золотая звезда, которую установил Алекс Родригес на макушку дерева.
Напомним, Лопес носит весьма откровенную одежду, сделанную дизайнером из Одессы Натальей Зинько.