Лопес показала процесс украшения потрясающей новогодней елки

Певица провела вечер с семьей / Фото: Instagram/Дженнифер Лопес

Известная латиноамериканская певица и актриса Дженнифер Лопес показала подписчикам своего блога, как украшает новогоднюю елку со своими детьми Максимилианом и Эмми.

"Замечательное время с малышами. Люблю Рождество", - подписала Лопес снимки в Instagram.

На снимках видно, что помогал певице ее бойфренд, спортсмен Алекс Родригес. Семья вместе провела субботний вечер.

Стоит отметить, что звезда выбрала украшения в классической красно-золотой гамме. Высота дерева составляла более 2 метров, а украшать его знаменитости могли только с помощью лестницы. Эффектный рождественский декор искусственной елки завершила золотая звезда, которую установил Алекс Родригес на макушку дерева.

/ Фото: Instagram/Дженнифер Лопес

Напомним, Лопес носит весьма откровенную одежду, сделанную дизайнером из Одессы Натальей Зинько.