Эминем показал собственную смерть в новом жутком клипе

Рэпер шокировал новым клипом / Facebook/Эминем

Известный американский рэпер Эминем презентовал клип на трек Good Guy, который записал совместно с канадской певицей Джесси Рейес.

Ролик появился на YouTube-канале артиста и за несколько дней он набрал миллионы просмотров.

Эминем и Рейс в клипе играют возлюбленных, которые переживают сложный период в отношениях с жестокими драками.

В финале ролика певица берется за нож и якобы убивает бойфренда. Затем зрители видят Эминема в вырытой могиле, которого обнимает убитая горем девушка.

Композиция "Good Guy" вошла в альбом Эминема под названием Kamikaze, который артист выпустил в августе нынешнего года.

Напомним, ранее Эминем презентовал на своем YouTube-канале клип на песню Lucky You, записанную вместе с рэпером Джойнером Лукасом.