Eminem презентовал новый клип, немедленно ставший бешено популярным

Рэперы встречаются с толпой человекообразных тварей, повторяющих их движения / скриншот

Один из самых популярных рэп-исполнителей мира, американский рэпер Eminem 13 сентября презентовал на своем YouTube-канале клип на песню Lucky You, записанную вместе с рэпером Джойнером Лукасом.

На 21 сентября количество просмотров ролика достигло почти 33,5 млн.

Сюжет клипа довольно прост - герои, выжившие в произошедшем апокалипсисе, сталкиваются с непонятными тварями, которые повторяют их действия - задача у героев клипа одна, выжить.

Композиция стала вторым синглом альбома Эминема Kamikaze, релиз которого состоялся в конце августа 2018 года.

Ранее Эминем неожиданно выпустил новый альбом: это стоит услышать.